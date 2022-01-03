Simona Halep Avustralya Açık öncesi iddialı konuştu
Eski dünya bir numarası Rumen raket Simona Halep, 17 Ocak’ta düzenlenecek olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesi açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı sebebiyle 2021 yılındaki Fransa Açık, Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılamayan Rumen raket şu an sağlığının yerinde olduğunu ve yeni sezona iyi hazırlandığını dile getirdi.
Eurosport’ta yer alan haberde, sıkıntılar yaşadığı 2021 sezonunu geride bıraktığını belirten Simona Halep, sakatlık sonrası ne kadar iyi oynayabileceğini ve neler kazanabileceğini görmek istediğini dile getirdi.
Sakatlık sonrası kariyerinde sona yaklaştığını düşünen 30 yaşındaki Rumen raket, sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirmesinin ardından birkaç yıl daha oynayabileceğine inandığını söyledi.
Halep yaptığı açıklamada, “Ailem ve eşim beni bu yönde destekliyor. Ekibim de mücadele edip kazanabilecek kadar iyi durumda olduğumu söylüyor. Bu yüzden henüz emekli olmayı düşünmüyorum. Sadece oyunumdan keyif alıp en iyi performansımı sergilemek istiyorum çünkü bir şansımın daha olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.
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