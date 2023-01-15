Sinan Engin'den flaş transfer iddiası: Hulk'u bitirdiler
Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un transfer listesindeki Brezilyalı yıldız Hulk'un transferinde son noktaya geldiğini açıkladı.
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında yayımlanan programda flaş bir iddiada bulundu.
Adana Demirspor'un transfer gündemine dair konuşan Engin, "Hulk, Adana Demirspor'da. Transfer bitti" ifadelerini kullandı. Adana Demirspor'un uzun süredir Brezilyalı yıldız Hulk'u kadrosuna katmak istediği ifade ediliyordu.
Sinan Engin
36 yaşındaki Hulk, kariyerin boyunca 687 maça çıkarken 369 gol 199 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca Porto, Zenit, Shanghai SIPG ve Atletico Miniero gibi kulüplerde forma giyen Hulk, Porto formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başarmıştı.
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