Sinan Kaloğlu: 'Manchester City, Efe Sarıkaya ile ilgileniyor'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altay'da görev yaptığı dönemde forma verdiği 17 yaşındaki Efe Sarıkaya ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:06
Sinan Kaloğlu: 'Manchester City, Efe Sarıkaya ile ilgileniyor'
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altay'ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya için bir transfer itirafında bulundu.

Kaloğlu, İzmir ekibinde görev yaptığı dönemde forma verdiği genç oyuncu ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

"CİDDİ BİR BONSERVİS BELİRLENDİ"

Kaloğlu, altyapıya çok önem veren bir teknik direktör olduğunun altını çizerek, "Süper Lig'de Altay'da göreve geldiğimde son haftalarda 16 yaşında Efe Sarıkaya'yı oynattım. Daha sonra da milli takımlara gitmesine vesile oldum. Altay Kulübü, Efe için çok ciddi bonservis piyasası belirledi. Manchester City, Atletico Madrid gibi kulüpler Efe ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.


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