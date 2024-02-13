Sinan Kaloğlu'ndan Eryaman Stadı tepkisi: 'Bu sene sahamızı kaybettik'

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Eryaman Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, "Sahanın ne zaman hazır hale geleceğini bilmiyorum, nasıl bir bakım yapıldığını bilmiyorum. Ama maalesef bu sene sahamızı kaybettik diye düşünüyorum en azından bu aralar sahayı kaybettik. Artık yetkililer karar verecektir ama bence futbola elverişli bir saha yok orada" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:51
Sinan Kaloğlu'ndan Eryaman Stadı tepkisi: 'Bu sene sahamızı kaybettik'
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Eyüpspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Kaloğlu, basın toplantısında MKE Ankaragücü - Galatasaray karşılaşması için gelen sorunun ardından maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanmaması gerektiğini söyledi.

"FUTBOLA ELVERİŞLİ BİR SAHA YOK ORADA"

Sinan Kaloğlu, "Hafta sonu Ankaragücü, Galatasaray'ı konuk edecek. Eryaman Stadyumu ile gündem var. Siz de orada son maçı oynayan takım olarak ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından şu cevabı verdi;

"O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı. Biz bunun zararını, bir önceki maçta en iyi oyuncularımızdan birinin çapraz bağlarının kopmasıyla ödedik. Maalesef saha elverişli değil. Orada oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcu sağlığını düşünmemiz lazım. Biz zaten bir tane sakat verdik. Sahanın ne zaman hazır hale geleceğini bilmiyorum, nasıl bir bakım yapıldığını bilmiyorum. Ama maalesef bu sene sahamızı kaybettik diye düşünüyorum en azından bu aralar sahayı kaybettik. Artık yetkililer karar verecektir ama bence futbola elverişli bir saha yok orada."

Eryaman Stadyumu'nda incelemelerde bulunan TFF yetkililerinin maçla ilgili son kararı kısa sürede vermesi bekleniyor.

Ankaragücü - Galatasaray maçı, 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda zeminin son durumu şu şekilde:


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