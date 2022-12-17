Sinisa Mihajlovic kimdir? Sinisa Mihajlovic neden hayatını kaybetti?
Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic'in 53 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Sinisa Mihajlovic kimdir? Sinisa Mihajlovic neden hayatını kaybetti?
İtalyan basınında çıkan haberlerde eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in, 16 Aralık'ta yaşamını yitirdiği belirtildi.
SİNİSA MİHAJLOVİC KİMDİR?
Sinisa Mihajlovic 20 Şubat 1969 yılında Vukovar'da dünyaya geldi. Futbola Borovo alt yapısında başladı. Futbolcu olarak 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynadı. 15 yaz transfer döneminde AC Milan'ın teknik direktörü oldu. 2016 Yaz döneminde Torino FC takımının başına geçti.
SİNİSA MİHAJLOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
1986-1988 Borovo
1988-1990 Vojvodina
1990-1992 Crvena zvezda
1992-1994 Roma
1994-1998 Sampdoria
1998-2004 Lazio
2004-2006 Inter
SİNİSA MİHAJLOVİC HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
2006-2008 Inter
2008-2009 Bologna
2009-2010 Catania
2010-2011 Fiorentina
2012-2013 Sırbistan
2013-2015 Sampdoria
2015-2016 Milan
2016-2018 Torino
SİNİSA MİHAJLOVİC NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Mihajlovic, bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Sinisa Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulurken, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.
Mihajlovic, bu yılın Mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "Sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.
Mihajlovic, "Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu. Hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir. Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım. Bu hastalık, benim gibi bir rakiple karşılaşmak için çok cesaretli." ifadelerini kullanmıştı.
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