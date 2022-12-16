Naci Görür acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Ercan Özcan hayatını kaybetti

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür meslektaşı Prof. Dr. Ercan Özcan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 18:41
Naci Görür acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Ercan Özcan hayatını kaybetti
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan hayatını kaybetti. Özcan'ın vefat haberini, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür duyurdu.

Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşım Prof. Dr. Ercan Özcan’ı kaybettik. İyi bir bilim adamıydı. Gençlerimize içtenlikle hizmet etti. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Ercan Özcan Naci Görür

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