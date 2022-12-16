Naci Görür acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Ercan Özcan hayatını kaybetti
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür meslektaşı Prof. Dr. Ercan Özcan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan hayatını kaybetti. Özcan'ın vefat haberini, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür duyurdu.
Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşım Prof. Dr. Ercan Özcan’ı kaybettik. İyi bir bilim adamıydı. Gençlerimize içtenlikle hizmet etti. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
Değerli meslektaşım Prof. Dr. Ercan Özcan’ı kaybettik. İyi bir bilim adamıydı. Gençlerimize içtenlikle hizmet etti. Ruhu şad olsun.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 16, 2022
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- Saraçhane'de 'çArşı' pankartı açıldı! Açıklama geldi
- Metrocity AVM'de yangın paniği!
- Soylu'ya sert yanıt!
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu
- Boşandığı eşi 'yakan' erkeğin cezası belli oldu
- Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu!
- Haberimize erişim engeli