Sırbistan, Karadağ'ı Szoboszlai'yle devirdi

Yayınlanma: 19.11.2023 - 19:33

Güncelleme: 19.11.2023 - 19:33

EURO 2024 Elemeleri G Grubu 8. hafta karşılaşmasında Macaristan geriye düştüğü maçta Karadağ'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 66 ve 68. dakikalarda Dominik Szoboszlai ve 90+3. dakikada Adam Nagy kaydetti. Karadağ'ın tek golünü ise 36. dakikada Slobodan Rubezic attı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai ise karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydi.

Macaristan bu galibiyetle beraber puanını 18'e yükseltirken, Karadağ ise 11 puanda kaldı ve EURO 2024'e katılma umutlarını kaybetti.