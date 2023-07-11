Sırp basketbolcu Milos Teodosic'in yeni takımı belli oldu!
THY EuroLeague ekibi Kızılyıldız, Sırp basketbolcu Milos Teodosic'i renklerine bağladı.
Basketbol THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'i transfer etti.
Sırp kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Teodosic, geçen sezonu İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'da geçirmişti.
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