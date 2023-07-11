Sırp basketbolcu Milos Teodosic'in yeni takımı belli oldu!

THY EuroLeague ekibi Kızılyıldız, Sırp basketbolcu Milos Teodosic'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:19
Sırp basketbolcu Milos Teodosic'in yeni takımı belli oldu!
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Basketbol THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, Sırp oyun kurucu Milos Teodosic'i transfer etti.

Sırp kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Teodosic, geçen sezonu İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'da geçirmişti.


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