Sırp futbolcu Aleksandar Mitrovic, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçti!
Premier Lig ekibi Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic, milli takımda kaydettiği gol ile Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakarak tarihe geçti.
Sırp futbolcu Mitrovic, ülkesinin Norveç'i 2-0 yendiği maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.
NTV Spor’un haberine göre, 28 yaşındaki Mitrovic'in ikinci yarı attığı gol, milli formayla ulaştığı 50. gol oldu ve bunu sadece 76 maçta başardı. Sırp yıldız böylece Cristiano Ronaldo ve Messi’den daha önce bu istatistiği yakalamış oldu. Ronaldo, Portekiz adına 50 gole ulaşmak için 114 maça çıktı. Messi için ise bu rakam 107'ydi.
Mitrovic’in pizza ile kutlama yapması ise bir gelenek halini aldı.
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