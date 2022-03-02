Sırp tenisçi Novak Djokovic, antrenörü Marian Vajda ile yollarını ayırdı
Sırp tenisçi Novak Djokovic, antrenörü Marian Vajda ile yollarını ayırdığını açıkladı. Djokovic, ''Marian, kariyerimin en önemli ve unutulmaz anlarında hep yanımda oldu. Birlikte inanılmaz şeyler başardık. Ona, son 15 yıldaki dostluğu ve bağlılığı için minnettarım" dedi.
Pazartesi günü açıklanan Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) tek erkekler dünya sıralamasında zirveyi 26 yaşındaki Rus sporcu Daniil Medvedev'e bırakan Novak Djokovic, birlikte 20 grand slam şampiyonluğu yaşadığı antrenörü Marian Vajda ile yollarını ayırdığını açıkladı.
34 yaşındaki Djokovic, yaptığı açıklamada, "Marian, kariyerimin en önemli ve unutulmaz anlarında hep yanımda oldu. Birlikte inanılmaz şeyler başardık. Ona, son 15 yıldaki dostluğu ve bağlılığı için minnettarım" ifadelerini kullandı.
2017 yılında da ayrılık kararı alan ikili, bir yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı.
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