Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
28 yaşındaki Abdulkadir Parmak, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
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