Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 14:52
Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı resmen açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki Abdulkadir Parmak, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.


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