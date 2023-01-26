Sivasspor-Adana Demirspor maçının stadı değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak Sivasspor-Adana Demirspor müsabakasının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
28 Ocak 2023 Cumartesi günü oynanacak Sivasspor - Adana Demirspor maçının oynanacağı stat değişti.
TFF'den paylaşılan haftanın programına göre, Sivasspor-Adana Demirspor maçı Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
Stat değişikliğinin nedeni ise Sivasspor'un stadındaki zeminin elverişli olmaması.
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