Sivasspor, Alexandru Cicaldau'yu kiralamak istiyor
Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau için kiralama teklifinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.
Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.
7.5 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.
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