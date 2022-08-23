Sivasspor, Alexandru Cicaldau'yu kiralamak istiyor

23 Ağustos 2022 Salı, 17:30

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.

Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.

7.5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.