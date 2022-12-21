Sivasspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları ortaya çıktı.

İHA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:57
Sivasspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
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DG Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçının biletleri satışa çıktı. 

Sivasspor, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı. 

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 

VIP Alt (1. Kategori): 120 TL 

Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL 

Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL 

Güney Alt (3. Kategori): 50 TL 

Güney Üst (3. Kategori): 50 TL 

Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL 


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