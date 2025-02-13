Sivasspor ile yolları ayırmıştı: Keita Balde'nin yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Sivasspor ile yolları ayıran 29 yaşındaki Senegalli oyuncu Keita Balde, İtalyan kulüp Monza ile sözleşme imzaladı.
1 Ocak'ta Sivasspor'dan ayrılan Keita Balde'nin yeni adresi belli oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Sivasspor'dan ayrılan Keita Balde'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
11 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Sivasspor'da bu sezon 11 maçta süre bulan Keita Balde, 1 gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Keita Balde #Monza #Sivasspor #transfer
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