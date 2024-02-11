Sivasspor kendi evinde 3 puana tek golle ulaştı!
Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Rey Manaj attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 33 puana yükseldi. Rizespor, 36 puanda kaldı.
Sivasspor ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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