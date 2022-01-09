Sivasspor, Konyaspor'un serisini bitirdi! Konyaspor 0-1 Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Sivasspor, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'u ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James kaydetti.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 30'a yükseltirken Konyaspor, 40 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.
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