Sivasspor, Konyaspor'un serisini bitirdi! Konyaspor 0-1 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Sivasspor, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2022 Pazar, 15:30
Sivasspor, Konyaspor'un serisini bitirdi! Konyaspor 0-1 Sivasspor
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Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 30'a yükseltirken Konyaspor, 40 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Sivasspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.


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