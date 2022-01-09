Yılmaz Vural: Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldım
Teknik direktör Yılmaz Vural Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vural kendisine gelen teklifi duyurdu.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir açıklama geldi. Yılmaz Vural, Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldığını söyledi.
Sarı-lacivertli takımla ilgili Yılmaz Vural, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli yöneticilerden teklif aldım. Beni aradılar ancak son kararı Ali Koç verir. Önümüzde biraz daha zaman var. Bekleyip ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz Vural ayrıca "Aralarında sohbet ederken X var, Y var, Z var, Yılmaz var şeklinde ismim geçmiş. Bakalım ne olacak" açıklamasını yaptı.
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