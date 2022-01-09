Flaş iddia: Slaven Bilic Fenerbahçe ile anlaştı
Hırvat basını, teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin Beijin Guoan'la sözleşmesini sona erdiren Slaven Bilic ile anlaştığını yazdı. Habere göre sarı-lacivertliler Bilic'i kısa süre içinde açıklayacak.
Beijing Guoan'dan ayrılan Slaven Bilic'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve birkaç gün içinde açıklanacağı iddia edildi.
Hırvat basınında Germanijak'in haberine göre, Slaven Bilic, Fenerbahçe kulübüyle prensip olarak anlaşmaya vardı ve birkaç gün içinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği belirtildi.
Öte yandan Çin basınında Beijing Youth Daily'nin haberine göre, sözleşmesinin feshedilmesinin ana faktörlerinden birinde Slaven Bilic'in döneminde ailesiyle birlikte olmak istediği, çünkü ailesinden birinin hasta olduğu belirtildi. Slaven Bilic'in aklının ailesinde olması nedeniyle takımla fazla ilgilenemediği ve bu nedenle yolların ayrıldığı kaydedildi.
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