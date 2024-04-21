Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 4 eksik!

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:18
Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de 4 eksik!
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Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda; Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu şu şekilde:


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