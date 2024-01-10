Sivasspor maçı öncesi 6 eksik: Okan Buruk kadrosunu belirledi!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda, 6 futbolcu forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 13:41
Sivasspor maçı öncesi 6 eksik: Okan Buruk kadrosunu belirledi!
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Galatasaray, erteleme maçına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın tedavileri sürüyor.

Kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemeyecek.

Kart cezaları sona eren Boey ile Torreira ise kadroya dönüyor.

NTV Spor'un haberine göre, Okan Buruk'un takımını şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor: 

Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu


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