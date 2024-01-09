ABD'li pivot Teaira McCowan, Galatasaray'a imzayı attı!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:38

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:38

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ABD'li oyuncu Teaira McCowan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYİYOR



İmza töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, “Milli takımın oyuncusu aynı zamanda. Geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirdi. Bu sene de takıma büyük destek vereceğinden eminim. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray olarak bu sene EuroCup’ı bekliyoruz. İnşallah çok güzel sonuçlar çıkacak” dedi.

Bu sene EuroCup Women şampiyonu olmak istediğini ifade eden McCowan ise, “Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. EuroCup’ı geçen sene kazanamadık ama bu sene kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızın her maç bizi desteklemesini istiyoruz. Onlara her maçta ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon da Galatasaray'da oynayan Teaira McCowan, Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyor.