Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Hakemler pozisyonlarımızı es geçiyor'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:35

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:35

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 30. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bireysel hatalarla basit goller yediklerini aktardı.

"POZİSYONLAR ES GEÇİLİYOR"

Yarın Trabzonspor ile oynayacaklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim maçı kazanmamız gerekiyor, sahamızda puan ya da puanlar almalıyız. Trabzonspor iyi bir takım, kolay bir maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi. Taraftarımız bize destek verirse onların desteği ile güzel şeyler yaparız. Kötü oynamıyoruz, kötü goller yiyoruz ve çok gol kaçırıyoruz, bu da maçlarda gözüktü. Onun için bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız."

Rıza Çalımbay

Hakem hatalarına da değinen Çalımbay, "Bir kural vardır, bir oyuncuya arkadan sert girdiğin zaman o fauldür. Hakem faulü vermiyor. Buna benzer birkaç tane daha pozisyonlarımız var, es geçiliyor" ifadelerini kullandı.

Hakemlerin bu tür pozisyonlarda VAR'a gitmediğini savunan Çalımbay, "Bize niye böyle yapıyorlar anlamıyorum, bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı onlar bize göstermiyor. Hakkımız olan pozisyonlara hakem arkadaşlarımız es geçti. Biz bir şey istemiyoruz, kimin hakkı ise ona verin. Sonra televizyondan bakıyoruz ki bir sürü hata yapmışlar" açıklamasında bulundu.