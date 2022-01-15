Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig lideri Trabzonspor, 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan Nwakaeme ile Siopis kadroda yer alamayacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Bordo-mavililer'de yeni transferler Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan Sivasspor maçının kafilesinde yer aldı.
32. RANDEVU
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 31 maçta Trabzonspor'un 15, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Bordo-mavililer, Sivas'ta oynanan maçlarda zorlandı.
Karadeniz ekibi, deplasmandaki 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazanmıştı.
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