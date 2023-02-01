Sivasspor'da Isaac Cofie 'dalya' sevinci yaşadı
Süper Lig ekibi Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Alanyaspor ile oynadıkları karşılaşmada "dalya" dedi.
Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak "dalya" heyecanı yaşadı.
Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren Ganalı oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı.
Isaac Cofie
SİVASSPOR'DA 100 RESMİ MAÇ
31 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 77, Türkiye Kupası'nda 14 ve Avrupa Kupası'nda 9 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.
Isaac Cofie bu kulvarda 2 kez de gol sevinci yaşadı.
Cofie, Sivasspor'da 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 32, 2021-2022 sezonunda 37 ve 2022-2023 sezonunda ise 8 resmi müsabakada görev aldı.
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