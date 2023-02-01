Sivasspor'da Isaac Cofie 'dalya' sevinci yaşadı

Süper Lig ekibi Sivasspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Cofie, Alanyaspor ile oynadıkları karşılaşmada "dalya" dedi.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:00
Sivasspor'da Isaac Cofie 'dalya' sevinci yaşadı
Abone Ol google-news

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak "dalya" heyecanı yaşadı.

Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren Ganalı oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı.

Isaac Cofie

SİVASSPOR'DA 100 RESMİ MAÇ

31 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 77, Türkiye Kupası'nda 14 ve Avrupa Kupası'nda 9 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Isaac Cofie bu kulvarda 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Cofie, Sivasspor'da 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 32, 2021-2022 sezonunda 37 ve 2022-2023 sezonunda ise 8 resmi müsabakada görev aldı.


Isaac Cofie Sivasspor süper lig

İlgili Haberler

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 22'nci haftanın hakemleri açıklandı
İngiliz futbolcu Nathaniel Phillips'e Süper Lig kancası

İngiliz futbolcu Nathaniel Phillips'e Süper Lig kancası

En Çok Okunan Haberler