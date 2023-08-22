Sivasspor'dan hücuma Rey Manaj hamlesi

Süper Lig ekibi Sivasspor'un, son olarak İngiltere Championship'te Watford forması giyen Arnavut futbolcu Rey Manaj ile temasa geçtiği kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:11
Sivasspor'dan hücuma Rey Manaj hamlesi
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Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, son olarak Watford’da oynayan Rey Manaj’ı renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Servet Çetin’in istediği oyuncular arasında yer alan 26 yaşındaki santrfor ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Manaj, kariyerinde; Cremonese, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona Atletic, Spezia ve Watford gibi takımlarda oynadı.

Kariyerinde 190 maça çıkan Manaj, 39 defa da gol attı. Arnavutluk A Milli Takımı’nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 6 kez fileleri sarstı.


Rey Manaj Sivasspor transfer Watford

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