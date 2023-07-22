Sivasspor'dan Yusuf Demir ve Cicaldau açıklaması
Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, Galatasaray ile Cicaldau ve Yusuf Demir konusunda bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi eleme kadrosunda yer almayan Alexandru Cicaldau ve takımdan kiralık olarak ayrılabileceği konuşulan Yusuf Demir hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İki oyuncunun da isminin anıldığı Sivasspor cephesinden iddialar hakında açıklama geldi.
"GALATASARAY İLE GÖRÜŞMEDİK"
Hürriyet'e konuşan Sivasspor Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, "Galatasaray ile Cicaldau ve Yusuf Demir için bir görüşmemiz olmadı" dedi.
Alexandru Cicaldau
"RODRIGUES'TE SON AŞAMADAYIZ"
Karagöl, daha önce Türkiye'de Ankaragücü ve Eyüpspor'da forma giyen Gerson Rodrigues'in transferinde de son aşamada olduklarını şu ifadelerle açıkladı:
"Dinamo Kiev'den Gerson Rodrigues ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rodrigues'in transferi konusunda son aşamadayız"
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