Sivasspor'dan tek gollü prova!

Süper Lig ekibi Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 21:05
Sivasspor'dan tek gollü prova!
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Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, üçüncü hazırlık maçında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in attığı gole 1-0 öne geçen Sivasspor, karşılaşmayı bu skorla kazandı.

Kırmızı-beyazlılar çarşamba günü yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


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