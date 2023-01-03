Sivasspor'dan VAR kayıtları açıklaması: 'Hakem değil kural hatası'

03 Ocak 2023 Salı, 18:55

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Galatasaray maçına dair VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor'un paylaşımında Galatasaray karşılaşmasında hakem değil, kural hatası olduğu vurgulandı.

Erkan Özdamar (ortada)

"HAKEM HATASI DEĞİL KURAL HATASI"

Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır. Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır."