Sivas'ta kazanan çıkmadı: Son 5 maçta 4. puan kaybı!
Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Bodrum FK'yi konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.
SON 5 MAÇTA 4. PUAN KAYBI
Bu sonuçla birlikte son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de puanını 35'e çıkartmasına rağmen 16. sırada yer alıyor.
Bodrum FK ise son 4 maçta galip gelememiş oldu ve 35 puanla 17. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de küme düşme hattında son durum şu şekilde:
15- Alanyaspor: 38 puan
16- Sivasspor: 35 puan
17- Bodrum FK: 35 puan (1 maçı eksik)
18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)
19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)
Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.
Etiketler: #Sivasspor #Bodrum FK #süper lig
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