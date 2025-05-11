Sivas'ta kazanan çıkmadı: Son 5 maçta 4. puan kaybı!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 18:14

Güncelleme: 11.05.2025 - 18:14

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Bodrum FK'yi konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

SON 5 MAÇTA 4. PUAN KAYBI

Bu sonuçla birlikte son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de puanını 35'e çıkartmasına rağmen 16. sırada yer alıyor.

Bodrum FK ise son 4 maçta galip gelememiş oldu ve 35 puanla 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de küme düşme hattında son durum şu şekilde:

15- Alanyaspor: 38 puan

16- Sivasspor: 35 puan

17- Bodrum FK: 35 puan (1 maçı eksik)

18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)

19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.