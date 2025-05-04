Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı: 'Önümüzdeki sezon Galatasaray'ı taşıyamaz'
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u sahasında 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
"SADECE TOP OYNAMAK İSTİYORLAR"
Ebru Kılıçoğlu: "Geçenlerde Torreira’nın bir davete girerken çocuklarla top oynayan videosu dolaştı sosyal medyada. 29 yaşındaki bir profesyonelin çocuklarla bile “yalancıktan” futbol oynamayışına, tutkusuna şahit olduk. İşte o tutku, Galatasaray’ın Sivasspor karşısındaki 4 gollü (Torreira 9, Osimhen 15 ve 31, Barış Alper 21) şık galibiyetini getiriyor. Zira bütün futbolcular, Torreira gibi… Sadece top oynamak istiyor, bunu birlikte yapıyorlar… Sivasspor’un fazla varlık gösteremediği ve bir gol bulabildiği (Manaj 33) maçta en çok sarmaşık gibi gittikçe birbirini saran o birlik hissediliyor. İşte o birlik G.Saray’ın, hiç kalkmadığı liderlik koltuğunda arkasına iyice yaslanmasını sağlıyor." (Cumhuriyet)
"20 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ"
Güntekin Onay: "Galatasaray, geçen hafta 5-1 kazandığı Eyüpspor maçında olduğu gibi bir kez daha antrenman temposunda bir 90 dakika oynadı. Henüz 20’nci dakika dolarken 3-0’ı bulan sarı kırmızılılar, maçın geri kalan bölümünde sıkmadan, tempoyu düşük tutarak oynadı.
Torreira için de ayrı bir parantez açmak şart. Uruguaylı futbolcu zaten geldiğinden beri Galatasaray’ın atom karıncası. Her yere yetişiyor, çok kritik topları rakipten çalıyor, pas oyununda bağlantıyı çok iyi kuruyordu. Torreira, 8 numara oynamaya başladıktan sonra ofansif becerilerini de sergilemeye başladı ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor." (Hürriyet)
"YENİ MERTENS"
Serkan Akcan: "Galatasaray’ın bu yıl o kadar çok itici gücü var ki; Osimhen, Torreira, Sanchez, Barış derken sağlığında Yunus Akgün belki de hakkı en az teslim edilen isim olabilir. Yunus Akgün bu sezon sağlıklı olduğu dönemlerde Galatasaray’ın oyun standardını belirleyenlerin başında geliyor. Okan hoca Morata ve Lemina transferleri sonrası kendisini iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan 4-2- 3-1’den dönmeye çalışmış ama sahada ikinci bir Mertens bulamadığı için fabrika ayarlarını aramaya başlamıştı.
Nitekim o beklediği ikinci Mertens takımın bağrından çıkageldi. Yunus Akgün sakatlıktan döndüğünden bu yana sağ kenardan bir oyun kurucu olarak hücuma katılıyor, savunma arkası yüksek pasları atıyor, bire birdeki becerileriyle Osimhen’e pozisyonlar yaratabiliyor.
Yunus Akgün sahada olduğu sürece Okan hoca Osimhen’in arkasında Morata’yı kullanabileceği kanaatine varmış olacak ki, Sivas’a karşı Sara’yı kulübede oturtup İspanyol santrforu sahaya sürebildi. Yunus belki dün gece gol atamadı ama Galatasaray’ın oyun standardını belirleyen futbolcuydu." (Fanatik)
"MORATA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON GALATASARAY'I TAŞIYAMAZ"
Osman Şenher: "Hakkını vermek lazım, Galatasaray iyi mücadele ediyor, rakiplerine büyük bir baskı yapıyor, maçları da çok zorlanmadan kazanıyor. Sivasspor, düşme hattında ve sıkıntı çekiyor. Acaba Galatasaray’a kafa tutabilir miyim düşüncesiyle maça çıktılar. Ama sarı-kırmızıların oynadıkları futbol karşısında yapacakları hiçbir şey yok.
30. dakika Galatasaray maçı bitirdi... Kendini fazla zorlamadı, rakibe baskıyı azalttı... Buna rağmen Sivassporlu futbolcuları kalesine yanaştırmadı, pozisyon maç boyunca 1 ya da 2 kere verdi.
Morata iyi niyetle mücadele ediyor, faydalı olmaya çalışıyor. Evet, İspanya Milli Takımı’nın kaptanı. Ama günümüzün futbolunda daha çok mücadele eden, rakibe baskı yapan isimler tercih ediliyor. Tabii ki ölçü Osimhen değil, onun gibisi dünyada kaç tane var? Adam koşuyor, defansa geliyor top çıkarıyor... Yani her yerde... Çok özel bir isim. Bu futbolcu gidecekse Morata önümüzdeki sezon Galatasaray’ı taşıyamaz." (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in kızından ilk açıklama!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
- AKP'li Mehmet Metiner yuhalandı!
- Zafer Partisi'nin imalı paylaşımına tepki yağdı!
- 'Bu millet Ekrem Başkan'ı sana 'telef' ettirmez'
- İYİ Partili Mehmet Aslan'dan geri adım
- 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı
- Birinci parti değişmedi
- Ahmet Ercan'dan kritik değerlendirme!