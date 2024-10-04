Skora Letonyalılar da şaşırdı: 'Sansasyonel ve beklenmedik'
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu RFS ile 2-2 berabere kalırken, Letonya basınında sürpriz sonuç karşısında çarpıcı yorumlar yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. RFS - Galatasaray maçı Letonya basınında da geniş yer buldu.
Gazete ve internet sitelerinde yapılan maç yorumlarında RFS'in sansasyonel bir sonuç aldığı vurgulandı. RFS - Galatasaray maçının Letonya basınındaki yorumları şöyle:
LSM: "RFS, Türk futbol devi Galatasaray'dan sansasyonel bir beraberlik aldı"
"Konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçmeyi başarsa da Letonya kulübü karakter gösterdi ve mücadele etmeyi başararak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk tarihi puanını kazandı."
TVNET: "Letonya şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarı elde etti"
"RFS, Riga'daki Daugava Stadı'nda 0-2'lik skordan geri döndü ve Türk dev, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde sansasyonel bir başarıya imza attı."
APOLLO: "Riga'da sansasyon! RFS, yıldızlarla dolu Galatasaray'a karşı bir beraberlik kazandı"
"Letonya futbol şampiyonu RFS, Daugava Stadı'nda attığı iki golle UEFA Avrupa Ligi'nde Türk devi Galatasaray'a karşı beklenmedik bir beraberlik elde etti."
JAUNS: "Fantastik! RFS, güçlü Galatasaray'ı şok etti ve Türk taraftarları susturarak 0-2'den tarihi beraberliği kazandı!"
"Riga'da RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olan Türk kulübü Galatasaray ile 0-2'den geri gelerek 2-2 berabere kaldı."
SPORTA CENTRS: "RFS yağmurda sansasyon yaratarak Galatasaray'a puan kaybettirdi"
"Letonya'nın şampiyon futbol takımı RFS, Daugavas Stadı'nda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.
DELFI SPORTS: "RFS, Türk devinden puan aldı"
"Letonya futbol şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Daugava Stadı'nda Türk kulübü Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sansasyon yarattı."
Spor Haberleri
- 'Sansasyonel ve beklenmedik'
- 'Güiza'yı andırıyordu ama bugünden sonra...'
- Almanlar, Beşiktaş taraftarına hayran kaldı
- Hollanda'da gündem Tadic: 'Haklı galibiyeti önledi'
- Anadolu Efes, Virtus Bologna deplasmanında
- Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos!
- UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
- 'Fizik, kimya, geometri karışımı'
- 'Bu seviyede kaliteye ihtiyaç var'
- 'Hatalar ders olmayınca'
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!
- AFAD'dan Marmara'ya korkutan uyarı