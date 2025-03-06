Skriniar transferinin perde arkası: 'İkna etmeye çalıştım'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 09:57

Güncelleme: 06.03.2025 - 09:57

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bugün son 16 turu ilk maçında İskoçya Premiership ekibi Rangers'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Martin Skrtel, HT Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendirdi.

Rangers karşısında Fenerbahçe'nin favori olduğunu belirten Skrtel, "Anderlecht'e karşı ilk maçı izlemiştim. İkinci maçı izleyemedim. Fenerbahçe ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanmak için favori olduğunu söyleyemem ama güçlü bir takım. Fenerbahçe'nin Rangers karşısında favori olduğunu söyleyebilirim. Daha iyi bir takım ve daha iyi oyuncuları var. İskoç takımları iç sahada tehlikelidir. Deplasman için aynı şeyleri söyleyemem. İlk maçın İstanbul'da olması avantaj. Kolay bir maç olmayacak ama Fenerbahçe turu atlayacaktır" dedi.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili Skrtel, "Kariyerimin 3 yılı Fenerbahçe'de, 2 yılı ise Başakşehir'de geçti. Türkiye Ligi'ni hala takip ediyorum. İstanbul'a aşık olduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Bu kulüpte oynamak benim için büyük bir zevkti. Maçları izliyorum, izleyemediğimde skorlara bakıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynadığınızda taraftarı olursunuz" açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli takımın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden Milan Skriniar içinse Skrtel şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile Skriniar arasında görüşmeler olduğunu görmüştüm. Daha sonra ona mesaj attım. Haberlerin doğru olup olmadığını sorduğumda doğru olduğunu söyledi. Onunla görüşlerimi paylaştım. Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyordum. Skriniar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesi için ikna etmeye çalıştım. Fenerbahçe'yi seçtiği için elbette mutluyum. Ona 4 aylık bir kontrat imzalamış olsa da daha uzun süre kalacağına inandığımı söyledim. Ben ilk senemin sonunda daha uzun süre kalacağımı anlamıştım. Skriniar oynadığı maçlardaki etkisini görüyoruz. Takımdaki kilit oyunculardan biri oldu."