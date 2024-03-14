Slavia Prag - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Jindrich Tripsovsky yönetimindeki Slavia Prag, sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
SLAVIA PRAG - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SLAVIA PRAG - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Milan'a 4-2 mağlup olmuştu.
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