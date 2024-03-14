Slavia Prag - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:41
Slavia Prag - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Jindrich Tripsovsky yönetimindeki Slavia Prag, sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

SLAVIA PRAG - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SLAVIA PRAG - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Milan'a 4-2 mağlup olmuştu.


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