Slavia Prag - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
SLAVİA PRAG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SLAVİA PRAG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Roma, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etmişti.
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