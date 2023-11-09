Slavia Prag - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:24
Slavia Prag - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

SLAVİA PRAG - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SLAVİA PRAG - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Roma, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etmişti.


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