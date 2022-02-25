Slavia Prag Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu

25 Şubat 2022 Cuma, 09:25

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trpisovsky, "Her 2 maçta da tempomuzu ve stilimizi benimsetmek istedik. Güçlü bir oyun sergiledik. İki maçta da presli oynadık. Fenerbahçe için olumsuz ortam oluşturduk. Hücum oyuncularının konforunu bozmaya çalıştık. Çok iyi oyun çıkardık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de iyi mücadele ettiğini vurgulayan Jindrich Trpisovsky, "Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Maç esnasında reaksiyon göstererek diziliş değiştirdiler. Biz buna uyum sağladık ve maksimum performans sergileyerek oyun planlarını bozduk" değerlendirmesinde bulundu.

Çek teknik adam, Beşiktaş ile ilgili soruyu, "Burada uzun süreli bir sözleşmem var, kulüpte memnunum. Harika bir ortam oluşturduk. Beşiktaş'a kışın yaptığı teklif için teşekkür ettim çünkü ben burada mutluyum" diye yanıtladı.