Fenerbahçe, Slavia Prag'a elendi! Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 21:39
Fenerbahçe, Slavia Prag'a elendi! Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, Slavia Prag'a elendi! Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe

Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ivan Schranz, 27. ve 63. dakikalarda Yira Collins Sor kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 39. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Berisha'dan geldi.

Fenerbahçe, Slavia Prag'a elendi! Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin golleri 39. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Berisha'dan geldi.

Fenerbahçe, Slavia Prag'a elendi! Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe

Bu sonucun ardından iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.

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