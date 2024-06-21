Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Slovakya, EURO 2024 E Grubu ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:49
Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Merkur Spiel Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Slovakya, EURO 2024'te son maçta Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti.

Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 mağlup olmuştu.


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