Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Slovakya, EURO 2024 E Grubu ikinci karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Slovakya, Sergiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Merkur Spiel Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Slovakya, EURO 2024'te son maçta Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti.
Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
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