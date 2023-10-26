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Taraftarlar tepki göstermişti: İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a destek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:38
Taraftarlar tepki göstermişti: İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a destek!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. 

"GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ" 

Deneyimli teknik direktör; "Ludogorets takımının iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün kazanmak güzel ama bizi bayağı zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Bu gruptan lider çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. 

MIHA ZAJC AÇIKLAMASI

İsmail Kartal sözlerinin devamında; "Miha Zajc'ı attığı 2 golden dolayı tebrik ediyorum ama Zajc bu değil, onda  daha fazlası var. Onun gibi oyuncuları takıma kazandırmak için şans vermek lazım. 60. dakikada bilerek 3 kişiyi birden oyundan aldım ki hafta sonu oyuncularıma yük binmesin" ifadelerini kullandı. 


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