Taraftarlar tepki göstermişti: İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a destek!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 22:38

Güncelleme: 26.10.2023 - 22:38

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Deneyimli teknik direktör; "Ludogorets takımının iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün kazanmak güzel ama bizi bayağı zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Bu gruptan lider çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

MIHA ZAJC AÇIKLAMASI

İsmail Kartal sözlerinin devamında; "Miha Zajc'ı attığı 2 golden dolayı tebrik ediyorum ama Zajc bu değil, onda daha fazlası var. Onun gibi oyuncuları takıma kazandırmak için şans vermek lazım. 60. dakikada bilerek 3 kişiyi birden oyundan aldım ki hafta sonu oyuncularıma yük binmesin" ifadelerini kullandı.