Taraftarlar tepki göstermişti: İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a destek!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.
"GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Deneyimli teknik direktör; "Ludogorets takımının iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün kazanmak güzel ama bizi bayağı zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Bu gruptan lider çıkmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
MIHA ZAJC AÇIKLAMASI
İsmail Kartal sözlerinin devamında; "Miha Zajc'ı attığı 2 golden dolayı tebrik ediyorum ama Zajc bu değil, onda daha fazlası var. Onun gibi oyuncuları takıma kazandırmak için şans vermek lazım. 60. dakikada bilerek 3 kişiyi birden oyundan aldım ki hafta sonu oyuncularıma yük binmesin" ifadelerini kullandı.
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