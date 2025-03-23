Slovenya UEFA Uluslar B Ligi biletini uzatmalarda aldı!
Slovenya, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Slovakya'yı 1-0 mağlup ederek B Ligi'nde yoluna devam etti.
UEFA Uluslar B Ligi Kümede Kalma mücadelesi rövanş maçında Slovenya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Slovenya uzatmalarda 1-0'lık skorla kazandı.
Slovenya'ya galibiyeti getiren golü 95. dakikada Adam Gnezda Cerin kaydetti.
SÜPER LİG YILDIZLARI SAHNE ALDI
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı ve mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Konyaspor'un Sloven oyuncusu Blaz Kramer ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 90. dakikada Timi Elsnik'in yerine oyuna dahil oldu.
0-0'in rövanşında Slovenya, 1-0 kazanarak UEFA Uluslar B Ligi'nde kaldı.
Slovakta ise UEFA Uluslar C Ligi'ne düştü.
Etiketler: #Slovenya #Slovakya #uefa uluslar ligi
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