Slovenya Ukrayna'yı mağlup etti!

Slovenya, İstanbul'daki basketbol turnuvasında Ukrayna'yı 86-82 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 00:00
Slovenya Ukrayna'yı mağlup etti!
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İstanbul'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvasında Slovenya, Ukrayna'yı 86-82 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-16 önde bitiren Slovenya, devre arasına 40-32 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Slovenya, final periyoduna 61-54 önde girdiği mücadeleyi 86-82 kazandı.


Slovenya Ukrayna basketbol hazırlık maçı

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