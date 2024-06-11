Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:56

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:56

Son şampiyon Galatasaray, transferde de şampiyon olmak istiyor. Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Aslan, Sofyan Amrabat'ı gözüne kestirdi. Peki, Sofyan Amrabat kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Sofyan Amrabat kaç yaşında, nereli?

SOFYAN AMRABAT KİMDİR?

Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Faslı olan Amrabat profesyonel bir futbolcudur. İlk olarak Hollanda'nın Utrecht takımında profesyonel kariyerine başladı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır. 2020 yılında İtalyan Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Güçlü fiziksel özelliklere sahip olan Amrabat, top sürme becerisi, pas yeteneği ve savunmaya katkı yapabilme özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca milli takım düzeyinde de Fas Milli Takımı formasını giymektedir.

SOFYAN AMRABAT'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Amrabat, futbol kariyerine Utrecht altyapısında başladı.

2014 yılında Utrecht'te profesyonel debutunu yaptıktan sonra Feyenoord ve Club Brugge gibi kulüplerde oynadı.

İtalyan ekibi Hellas Verona'ya kiralanan Amrabat, buradan Fiorentina'ya transfer oldu.

2023'te Manchester United'a kiralık olarak geçiş yaptı.