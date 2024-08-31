Sofyan Amrabat'tan flaş Galatasaray yanıtı: 'Takımımı kalpten seçmeyi tercih ederim'

Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:31

Güncelleme: 31.08.2024 - 14:03

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Sevgili Sofyan ile aylar öncesinde görüştük. Sofyan bizim projemizi anladı bize inandı, biz de ona inandık. Gururla söylemek istiyorum ki kendisi çok ciddi teklifler almasına rağmen taviz vermedi. Transferin son sürecinde kendisi üzerindeki baskılar artmasına rağmen son derece dik durdu."

"Buraya bir an önce gelmek istedi. Saatler bile onun için önemliydi. Fenerbahçe sadece bir futbolcu değil, önemli bir karakter transfer ediyor. "

'HOCAMIZIN BİR NUMARASIYDI'

"Hocamızın 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz."

"Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece "ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya'dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu."

'HOCAMIZIN BAŞKA BİR OYUNCU ALIN İSTEĞİ YOK'

"Transfer süreci benim için zor geçti. Şu anda bu yaz için vaktimin çok ciddi bölümünü kulüpte geçiriyorum ve bir yandan da bi kulüp sahibi olarak şunu söyleyebilirim, orada sistem böyle değil. Burada başkan olmadığım için operasyonun içine daha çok girmem gerekti. Sonu mutlu olunca insan çok mutlu olur ya onun mutluluğunu yaşıyorum. Transfer etmek istediğimiz futbolcuların hepsini transfer etmeyi başardık. Fenerbahçe farkı."

"8 saat boyunca telefondaydım. En son gece 2'ydi telefon hiç durmamıştı. Ama bunlar hayalini kurduğum şeylerdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için."

"Hocamızın bana mutlaka sol bek alın ya da başka oyuncu alın diye bir isteği yok."

Amrabat'ın açıklamaları şöyle:

"Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum."

'SİZİ İSTERSE 'HAYIR' DEMEK ZOR'

"Jose Mourinho gibi bir koç sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız."

"Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı."

'FRED HARİKA BİR OYUNCU'

"Fred süper bir oyuncu. Onunla oynamak için çok heyecanlıyım. "

GALATASARAY SÖZLERİ

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi"