Şok iddia: 'Icardi'nin tüm mal varlığı Wanda Nara'ya aktarıldı'
Galatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ilişki sona erdi. İkili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray'ın yıldız futbolcu Mauro Icardi ile eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık sonrasında ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu.
TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdi ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı.
Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.
WANDA NARA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI!
Wanda Nara, dün gece Instagram hesabından yaptığı açıklama ile ilişkiye son verdiğini belirtmişti.
Yıldız oyuncunun eşi, yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" demişti.
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