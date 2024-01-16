Sol bek arayışları sürüyor: Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz gelişmesi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:31

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:31

Galatasaray sol bek arayışlarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'dı. İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, için sarı kırmızılı takıma ilk olarak kötü haber geldi.

TEKLİFE RET GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklifi reddetti.

Milli oyuncu bugün oynanacak Rangers-Kopenhag hazırlık maçının kadrosuna alındı ve son taktik idmanda ilk 11'de denendi.

ZORULU SATIN ALMA DETAYI

Habere göre Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle veya şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık olarak göndermek istiyor.

Rangers'ın istediği şartlar oluşursa; Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'a gelebileceği belirtildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyordu.

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 22 yaşındaki sol bek, 29 maça çıktı ve 1 gol 4 asist yaptı.