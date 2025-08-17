Solskjaer'den yeni transfer için flaş karar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 20:43:00
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta yeni transfer David Jurasek maç kadrosuna alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlıların maç kadrosu duyuruldu.

Yeni transfer David Jurasek, Beşiktaş'ın ilk lig karşılaşmasında kadroya dahil edilmedi.

Öte yandan diğer yeni transferlerden Wilfred Ndidi karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, geçtiğimiz günlerde açıklanan Taylan Bulut yedek kulübesinde yer aldı.

NEDEN KADRODA YOK?

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi Jurasek için yaptığı açıklamada, "Hamstring kasında ufak bir şikayeti vardı, bu yüzden bugün bizimle olamayacak. Tam fit durumda değil, umarım önümüzdeki günlerde daha fit olur" dedi.

