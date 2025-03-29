Solskjaer'den galibiyet değerlendirmesi: 'Herkes bu akşamın keyfini çıkarsın'
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinin ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında namağlup Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.
Norveçli çalıştırıcı, "Aslında ilk gole bakabiliriz ilk golde. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet" dedi.
Solskjaer açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Yediğimiz gole baktığınız zaman imkansız bir goldü. Torreira çok iyi attı. Oyuncularım bugün aileleri için, kendileri için oynadılar. Hak ettiler. Bazen iyi pozisyonlar yaratmak için duran topların ikinci kısımları önemli oluyor. Gedson'un golüyle büyük rahatlama yaşadık. Herkes bu akşamın keyfini çıkarsın."
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