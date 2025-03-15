Solskjaer'den sakatlık açıklaması: 'Umarım milli maç arasından sonra dönebilirler'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oluyor. Maç öncesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Solskjaer'den sakatlık açıklaması: 'Umarım milli maç arasından sonra dönebilirler'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 20:15

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Her maç bizim için kendimizi kanıtlamamız için bir fırsattır. İyi antrenman yaptık, sıkı çalıştık. Geçen hafta hayal kırıklığı yaşadık. Bu hafta özellikle duran top çalıştık. Umarım bunları sahada yansıtabiliyiz. Daha çok tempolu ve hızlı oynamalıyız. Geçen hafta değerlendiremediğimiz fırsatları bu hafta değerlendirmeliyiz.

Svensson ve Zaynutdinov sakat. Umarım milli maç arasından sonra dönebilirler. Elan henüz adaptasyon sürecinde. İyi idman yapıyor, çok yetenekli bir oyuncu. Fit olması için gelmesi gereken seviyeye gelmesi için savaşması gerekiyor. Gelecek için önemli oyuncu. Şu an orta sahada Amir ve Salih var. 12 yabancı kuralı var. 12 yabancıdan fazla oyuncu alamıyoruz."


Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #sakatlık

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