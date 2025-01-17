Solskjaer'in ekibindeki ilk isim belli oldu!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:27

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:27

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında sona gelindi. Siyah-beyazlıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi.

İlk açıklamasını havaalanında yapan Solskjaer, "Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. İlk görüşmeleri, ilk konuşmaları yönetimimizle yaptık. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu harika şehirde olmak da çok güzel" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekibin kısa süre içinde Ole Gunnar Solskjaer'i resmen açıklaması bekleniyor. Norveçli teknik direktör Beşiktaş'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alacağı iddia edilen Erling Moe, Norveç basınından Romdsdal Budstikke'ye açıklamalarda bulundu.

Moe açıklamasında, "Henüz hiçbir şey imzalanmadı ama buradayım ve işler iyi gidiyor gibi gözüküyor. Eğlenceli ve heyecan verici bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

Erling Moe, Ole Gunnar Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı dönemde ekibinde yer alan isimlerden biriydi. 2019 yılında Molde'nin başına geçen Moe, Aralık 2024'te görevinden ayrıldı.