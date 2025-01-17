Solskjaer'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:22

Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Solskjaer'in bugün saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da teknik direktörlük görevinde bulundu.