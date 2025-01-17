Solskjaer'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Norveçli çalıştırıcının İstanbul'a geleceği saat belli oldu.
Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Solskjaer'in bugün saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da teknik direktörlük görevinde bulundu.
Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #Teknik Direktör
Spor Haberleri
- İspanya'da gündem Arda Güler!
- Brighton, 8 maç sonra galibiyeti hatırladı!
- Manchester United, Amad Diallo ile geri döndü
- Real Sociedad, sahasında turu geçti!
- Real Madrid, kupada uzatmada turladı!
- Galatasaray, Hatayspor deplasmanında!
- Mourinho'nun Solskjaer'e söyledikleri gündem oldu
- Solskjaer'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
- Beşiktaş, Avrupa'da çeyrek finalde!
- U17 Milliler, Yunanistan ile yenişemedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Birinci parti şaşırttı!
- Gübresiz, susuz yetişiyor! 40 günde bir hasat yapılıyor
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'
- İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş!